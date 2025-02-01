تصل إلى 5 آلاف دولار، تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر الزيارة الخاصة لقاعات المتحف المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض، لاختبار الأجهزة التشغيلية بالمتحف استعدادا للتشغيل الرسمي والمقرر له العام الجاري.

خطاب غرفة شركات السياحة

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير في أوقات العمل الرسمية



وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في اخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و25 دولارا للزائرين الغير مصريين، علي أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر الزيارة في أوقات غير العمل الرسمية



وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير أنه تم تحديد اسعار تذاكر الزيارة لمواعيد العمل غير الرسمية «الفتح الخاص» بـ5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فرد بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد، مضافا إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بـ35 فردا.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة اعتبارا من الـ4 من يوليو المقبل بـ200 جنيه للزائر المصري و30 دولارا للزائر الغير المصري، وذلك للدخول أثناء مواعيد العمل الرسمية بما فيها العمل خلال الفترة المسائية.

وتابعت الهيئة أنها فيما بأسعار تذاكر الدخول في مواعيد العمل غير الرسمية، فتم تحديد أسعار تذاكر الزيارة بـ5000 دولار، أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز العدد 35 فردا، بالإضافة إلى مقابل الدخول للأفراد يضاف إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بــ35 فردا.



وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: 3 يوليو سيكون يوم حفل افتتاح المتحف، موضحًا: افتتاح المتحف سيعتمد على شخصيات أجنبية، والإبداع المصري ولن يكون على يوم واحد، وقد تصل إلى أسبوع.

شركة المسؤولة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، أن الشركة المتحدة ستقوم على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن حجم الاشتياق والرغبة إلى زيارة المتحف امتدت لسنوات، وبالتالي الناس كلها متشوقة للمتحف.

قناع توت عنخ آمون

وتابع: هناك 5600 قطعة لتوت عنخ آمون تعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير.

وأشار: "عندنا مرشدين أكفَاء بجميع لغات العالم، وهناك قانون ينظم عملهم، وعند إدخال التكنولوجيا لازم نعمل حسابنا إنه لا يؤثر فيهم".

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