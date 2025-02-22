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أول إجراء من تعليم المنوفية ضد مدير المدرسة المتهم بالتحرش بتلميذ

تعليم المنوفية تقرر
تعليم المنوفية تقرر إستبعاد مدير مدرسة متهم بالتحرش بتلميذ

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صدور قرار استبعاد لمدير مدرسة بعد القبض عليه بتهمة التحرش بتلميذ بعد انتهاء اليوم الدراسى، وذلك لحين انتهاء التحقيقات.

القبض على مدير مدرسة بتهمة التحرش بتلميذ في المنوفية

وكانت وحدة مباحث أشمون في محافظة المنوفية، ألقت القبض على مدير مدرسة الشهيد عبد العزيز البدوى الابتدائية بمركز أشمون، بتهمة التحرش بتلميذ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تحرش بعد انتهاء اليوم الدراسى

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أشمون بلاغًا من أحد أولياء الأمور يفيد بتحرش مدير المدرسة بطفل بعد انتهاء اليوم الدراسى، حيث قام بنزع البنطلون الذى كان يرتديه التلميذ والتحرش به.

وتلقى اللواء محمود الكومنى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتقدم والد أحد التلاميذ بالمدرسة ببلاغ اتهم فيه ش.ا 54 سنة مدير المدرسة بالتحرش بنجله بعد إنتهاء اليوم الدراسى.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط مدير المدرسة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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