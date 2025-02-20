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محافظات

محافظ المنوفية يستجيب لطلب أرملة ويسلم جهاز طبي لنجلها

محافظ المنوفية, فيتو
محافظ المنوفية, فيتو

 سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهاز " سرير طبي حراري " لأرملة تعول شاب من ذوي الهمم يعاني بمشاكل بالعمود الفقري من ناحية البتانون مركز شبين الكوم وذلك لمساعدته علي تحسين حالته الصحية ومراعاة لظروفهم المادية والمعيشية الصعبة.

مساعدة مالية ومواد غذائية

كما وجه بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية وبطاطين لأسرة الشاب دعمًا لهم، بحضور الدكتور محمد صلاح رجل الأعمال، أسرة الحالة، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتقديم يد العون لهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.


وخلال اللقاء، أكد المحافظ علي تقديم كافة أوجه الدعم  لملف الحالات الإنسانية وذوي الهمم وحرصه علي التواصل الدائم وتنظيم العديد من اللقاءات الدورية واليومية وأن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جموع أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة للفئات المستحقة.
وثمن محافظ المنوفية جهود رجال الأعمال،مقدمًا الشكر للدكتور محمد صلاح علي دعمه الدائم للحالات الإنسانية والمرضية.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد التقي بأسرة الشاب بأحد لقاءاته الدورية بالحالات الإنسانية التي يحرص علي تنظيمها بشكل مستمر للاستماع الي مطالبهم وشكواهم ووعد الشاب بتوفير الجهاز الطبي مراعاة لظروفه الصحية.

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ذوي الهمم شبين الكوم مركز شبين الكوم محافظ المنوفية

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