هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة البلوجرانا التي ترحل لمواجهة لاس بالماس على ملعب دي جران كاناريا، غدا السبت، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإسباني - الليجا.

وخسر برشلونة لقاء الدور الأول على ملعبه (1-2)، ويبحث عن رد الاعتبار، وتحقيق الانتصار للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب.

واستعاد فليك خدمات فيرمين لوبيز عقب انتهاء إيقافه، بينما غاب عن القائمة أنسو فاتي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس

وفيما يلي قائمة برشلونة للقاء لاس بالماس، والتي ضمت 23 لاعبا:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينا - توري - فيرمين - كاسادو - فيكتور - يامال - أولمو - دي يونج - كوندي - إريك - تشيزني - كوشين - فورت - مارتن.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.

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