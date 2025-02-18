تمت السرقة بشكل كامل، ردود فعل غاضبة تجاه حكم مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

شهدت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مساء أمس الإثنين، في بطولة الدوري الإسباني، جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب منافسة فاليكانو، في ختام لقاءات الجولة الـ 24، ليستعيد رجال هانز فليك صدارة “لا ليجا”، لكن المباراة شهدت احتجاجات واسعة من لاعبي وجماهير رايو فاليكانو على عدد من القرارات التحكيمية وكان أبرزها احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة سجل منها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف اللقاء الوحيد.

الغريب أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها البارسا، جاءت بعد تدخل تقنية الفيديو، رغم أن الحكم لم يحتسبها في البداية.

ولم ينتهِ غضب فاليكانو عند هذا الحد، حيث طالب الفريق بركلة جزاء لم تُحتسب، بل وتم إلغاء هدف سجله خورخي دي فورتوس، لاعب الفريق العاصمي، في الدقيقة 42، وهو القرار الذي زاد من حدة الاستياء تجاه الأداء التحكيمي.

وشن الإعلامي الإسباني توماس رونسيرو، هجومًا حادًا على التحكيم عبر حسابه بمنصة “إكس”، مؤكدًا أن الدوري تم منحه لبرشلونة.

وكتب رونسيرو: “تمت السرقة بشكل كامل، لم يتم استدعاء الحكم في عملية سحب على هيكتور فورت بمنطقة برشلونة، ولكن تم استدعاؤه في لعبة إنيجو”.

وواصل: “حصل ريال مدريد على أربع ركلات جزاء في بامبلونا ولم يتدخل حكم الفار، تم حسم الدوري لصالح برشلونة، لا يوجد شيء لفعله”.

فيما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن مباراة برشلونة ضد فاليكانو شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، وأن الحكم كان قادرًا على إصدار قرارت أفضل، ولكن لاعبي الفريق المدريدي والمدير الفني نفسه، قرروا عدم انتقاد أداء الحكم بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق.

فيما أفادت صحيفة “آس” إن هدف روبرت ليفاندوفسكي، قد وضع برشلونة في الصدارة بعد عدة لقطات مثيرة للجدل أمام المنافس.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي رايو فاليكانو طالبوا باحتساب ركلتي جزاء وهدف “ملغي” لكن الحكم لم يستجب لهم.

وسلطت الضوء على رسالة توماس رونسيرو، التي قال فيها: “هاتفي مليء برسائل من أصدقاء قرروا الاستقالة من هذه الرابطة،

سئموا من مشاهدة شيء بائس وحقير للغاية، الآن أدركت ما كانت تستحقه زيارة مدريد يوم الاثنين إلى لاس روزاس”.

وهاجمت صحيفة “ماركا” التحكيم في مباراة البارسا ضد فاليكانو، بل واستجهنت إلغاء هدف الفريق الأبيض، الذي عدته صحيحًا.

وقال النجم الإسباني السابق، بابلو لوبيز: “من غير الممكن تفسير عدم صحة هدف نتيكا لاعب رايو، لكن الحكام الذين استشرناهم

قالوا إن اللعبة بها شك، لقد رأيت مسكة واضحة وخطأ واضحًا آخر من جانب برشلونة، لكن التحكيم كان له رأي آخر”.

واشتعلت المنافسة علي صدارة جدول الدوري الاسباني بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 24.

وانتزع برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني بعد فوزه علي رايو فاليكانو 1-0، وتعثر ريال مدريد وأتلتيكو بالتعادل في الجولة الـ 24.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 51 ليقتنص قمة ترتيب الليجا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع ريال مدريد مدريد وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد.

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