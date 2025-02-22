تجديد حبس عامل متهم بإشعال النار بجسد ابنته في الطالبية

أمر قاضي معارضات الجيزة بتجديد حبس عامل متهم بإشعال النار بجسد ابنته بسكب بنزين عليها، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

وألقت أجهزة المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل متهم بإشعال النار بجسد ابنته بسكب بنزين عليها مما سبب لها حروق في مختلف أنحاء الجسم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وبمواجهته اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، لشكه في سلوك ابنته وخروجها دون إذنه وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، بلاغًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بإصابة فتاة بحروق متفرقة على يد والدها.

على الفور انتقل رئيس مباحث الطالبية المقدم عبد الحميد مرسي، والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث، وتبين إصابة فتاة تبلغ من العمر (17 سنة) بحروق من الدرجة الثانية بقدميها والكفين والوجه بنسبة 20% بعد أن قام والدها (40 سنة) عامل، بإشعال النيران بها، لخروجها من المنزل دون إذنه وشكه في سلوكها.

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