ديربي القناة، المصري يلتقي الإسماعيلي في الجولة 15 بالدوري الممتاز

يلتقي المصري البورسعيدي مع الإسماعيلى في ديربي القناة في الرابعة عصر اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

ويسعي المصري بقيادة علي ماهر المدير الفني للعودة لطريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، بعد خسارة الفريق البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الماضية أمام غزل المجلة، مما أدي إلي تغريم كل لاعب بالمصري مبلغ 200 ألف جنيه بعد الهزيمة أمام زعيم الفلاحين.

كما يسعى الاسماعيلي بقيادة مدربه عماد سليمان لتصحيح المسار بعد الخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

موقف المصري والإسماعيلي



ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها اليوم السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استكمال مباريات الجولة الـ 15 اليوم السبت ومواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ترتيب الدوري المصري قبل قمة الأهلي والزمالك وديربي القناة

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 23 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- إنبي 12 نقطة

16- الإسماعيلي 12 نقطة

17- الجونة 10 نقاط

18- مودرن سبورت 9 نقاط



نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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