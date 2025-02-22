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خارج الحدود

روسيا تقترح تعديل مشروع قرار أمريكي بالجمعية العامة حول الصراع الأوكراني

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة لمراسل وكالة تاس، إن روسيا اقترحت تعديل مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

 

الأسباب الجذرية للصراع

وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الروسي، يؤكد ضرورة صياغة الوثيقة بشكل يتضمن إضافة عبارة تتعلق بالقضاء على "الأسباب الجذرية" للصراع.

وفي تعليقه على المعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة لم تشارك كطرف في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هذا التصرف من الجانب الأمريكي "يشهد على أن البراجماتية باتت تعتبر جوهر سياسة إدارة دونالد ترامب".

ووفق وزير الخارجية الروسي، يؤكد ترامب خلال لقاءاته مع زعماء بعض الدول أن شعاره الرئيسي هو المنطق السليم، ويشمل ذلك أيضا موقفه من أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة الأمريكية الدائمة للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضت قبل ذلك مشروع قرار جديد في الأمم المتحدة يلقي اللوم على روسيا في النزاع الأوكراني.

وبعد أن رفضت الولايات المتحدة المشاركة في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا صاغته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق.، اقترح الوفد الأمريكي مشروع قرار محايدًا خاصًّا به.

وقالت البعثة الأمريكية في مشروع القرار إن واشنطن، تستنكر فقدان الأرواح خلال "النزاع الروسي الأوكراني".

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