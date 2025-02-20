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خارج الحدود

أمريكا ترفض إطلاق صفة المعتدي على روسيا في البيان الختامي لمجموعة الـ7

مجموعة السبع، فيتو
مجموعة السبع، فيتو

عارضت الولايات المتحدة الأمريكية  وصف روسيا  "بالمعتدي" في البيان الختامي الجديد لمجموعة السبع.

أمريكا  ترفض إطلاق صفة المعتدي على روسيا في البيان الختامي لمجموعة الـ7
 

في البيان الختامي لمجموعة السبع.. واشنطن ترفض إطلاق صفة "المعتدي" على موسكو
وجاء في البيان: "تعارض الولايات المتحدة وصف روسيا بالمعتدي في بيان مجموعة السبع".

وبحسب صحيفة فاينانشيل تايمز،  اعترض المبعوثون الأمريكيون على عبارة "العدوان الروسي" وغيرها من التعبيرات المماثلة التي استخدمها قادة مجموعة السبع منذ عام 2022 لوصف النزاع في أوكرانيا.

اجتماع مجموعة الـ7

وقبل وقت قصير من ذلك، ولأول مرة منذ بدء العملية الخاصة، لم تشارك الولايات المتحدة يوم الخميس في صياغة مشروع قرار مناهض لروسيا للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

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وتتضمن الوثيقة مطالبة "بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي (أوكرانيا)". ومع ذلك، فإن النص لا يذكر حق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

ومنذ فبراير 2022، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. 

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مجموعة ال7 أمريكا روسيا أوكرانيا

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