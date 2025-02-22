كنت عايز فرصة، ماذا قال طارق مصطفى عن أخبار ترشيحه لتدريب الزمالك

أشاد طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي بلاعبي فريقه بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، والتواجد في المربع الذهبي بالدوري المصري.

البنك الأهلي يتخطى الاتحاد بثلاثية

وفاز فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "تعرضنا للخسارة أمام الزمالك وبيراميدز وتعادلنا مع الأهلي، وكسبنا احترام الجميع بعد المستوى الذي قدمناه في البداية".

وتابع: "حافظت على أكبر قدر ممكن من اللاعبين، وأنا لست من النوع الذي يركز على سن اللاعب ولكن الرغبة هي الأهم بالنسبة إليَّ".

البنك الأهلي عينه على الكونفدرالية

وأكمل طارق مصطفى: "جميع اللاعبين يقدمون كل ما لديهم وتطوروا معي بشكل كبير، وأشكرهم على الالتزام، ونضع أعيننا على المشاركة في الكونفدرالية في الموسم القادم".

واسترسل: "أسامة فيصل من أفضل المهاجمين في مصر بالوقت الحالي، وكان يمر بأزمة نفسية في البداية لكنني تحدثت معه كثيرًا حول اختصاصات المهاجم، وأصبح أفضل مهاجم في مصر من وجهة نظري، وأصبحت لديه الرغبة في الاحتراف".

لم أحصل على فرصتي لتدريب الزمالك

وقال طارق مصطفى: "أنا ابن من أبناء نادي الزمالك وهناك من حصل على فرصة تدريب الأبيض لكني أنا لم أخذ تلك الفرصة، ولا أستطيع أن أقول للزمالك لا، والآن أنا موجود في نادي كبير مثل البنك الأهلي".

واختتم طارق مصطفى: "وجود بن شرقي يعطي دافعًا معنويًّا للأهلي، ولكن لا يشكل ضغطًا على الزمالك، أنا أعرف أشرف بن شرقي منذ لعبه في المغرب الفاسي، وهو لاعب متميز، وإمام ووسام سيصنعون الفارق للأهلي، بينما زيزو والسعيد والجزيري هم الأبرز في الزمالك".

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