التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة الغريم التقليدي النادي الأهلي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي في موقعة غدا السبت بالدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - (محمد حمدي أو مصطفى شلبي).

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء السبت الموافق 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف.

فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

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