البنك الأهلي يفوز على الاتحاد 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري المصري

حقق فريق نادي البنك الأهلي فوزا كبيرا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية ومثيرة من كلا الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى

وافتتح أسامة فيصل التسجيل مبكرًا لصالح فريق البنك الأهلي، في الدقيقة 3، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم المدافع محمود شبانة، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس المهدي سليمان.

وضاعف محمد إبراهيم التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 5، بعد عرضية أرضية متقنة من ياو أنور

وأحرز عمرو جمعة هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 33

ثم أدرك الاتحاد السكندري التعادل عن طريق عبد الغني محمد الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ثم عاد البنك الأهلي للتقدم وسجل ياو أنور الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 58.

ترتيب البنك الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري



ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و5 هزائم

واقتحم فريق البنك الأهلى المربع الذهبي وقفز الي المركز الرابع خلف الزمالك برصيد 25 نقطة من 15 مباراة و7 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى

وكان قد أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الاتحاد السكندرى

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..داو سيريل، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط..سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، محمد ابراهيم، احمد مدبولى

خط الهجوم..اسامة فيصل، ياو انور



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، احمد سعيد، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيونى، امير مدحت، احمد ربيع، محمد فتحى، احمد النادرى.

تشكيل الاتحاد السكندري



حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود علاء، محمود شبانة، محمد مجدي

خط الوسط: عبدالغني محمد، مورو ساليفو، كريم الديب

خط الهجوم: كريم بولوح، فادي فريد، عمرو جمال

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