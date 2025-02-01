السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الدوري المصري، أسامة فيصل رجل مباراة البنك الأهلي والداخلية

أسامة فيصل رجل مباراة
أسامة فيصل رجل مباراة البنك الأهلي وإنبي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن تتويج أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي بجائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يتخطى إنبي بهدف نظيف

انتهت مباراة إنبي أمام البنك الأهلي، بفوز الأخير بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 56 من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد رامي هشام مدافع البنك الأهلي في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار الثاني ويغادر ملعب المباراة.

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي

وأعلن محمد إسماعيل عن تشكيل إنبي الرسمي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، والذي ضم كلًا من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

- خط الدفاع: أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - محمد حامد.

- في الوسط: مصطفى شكشك - محمد ناصر مودي - أحمد العجوز - مصطفى دويدار.

- خط الهجوم: تندري مونوفو - أحمد أمين أوفا - رفيق كابو.

أسامة فيصل، فيتو
أسامة فيصل، فيتو

تشكيل البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل الفريق لمواجهة إنبى

ودخل فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو
خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، محمد بسيونى
خط الهجوم: جريندو، أسامة فيصل.

قائمة بدلاء إنبي

احمد صبحى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد.

ترتيب الفريقين بعد المباراة 

بهذه النتيجة رفع البنك الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، حيث خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في إثنتين وخسر 4 مواجهات 

في المقابل، تجمد رصيد إنبي عند 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع مباريات وخسر 6 مواجهات  

 

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