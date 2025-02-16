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رياضة

يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا من إنتر ميلان 0/1 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس وإنتر ميلان،
يوفنتوس وإنتر ميلان، فيتو

انتهت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بنتيجة 0/1 لليوفي، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم الأحد، في كلاسيكو إيطاليا، بالجولة 25 من عمر الدوري الإيطالي.

سجل فرانشيسكو كونسيساو هدف يوفنتوس في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 74 من زمن المباراة.

وشهد تشكيل يوفنتوس بقيادة مدربه تياجو موتا، جلوس الثلاثي يلديز وفلاهوفيتش وكامبياسو على مقاعد البدلاء، فيما يقود كولو مواني هجوم البيانكونيري.

على الجانب الآخر، دفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان بالقوة الضاربة، بوجود الثنائي لاوتارو مارتينيز ومهدي طارمي في المقدمة.

ترتيب إنتر ميلان ويوفنتوس

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويتوقف رصيده عند 54 نقطة، فيما يرتقي يوفنتوس إلى المركز الرابع بدلا من الخامس برصيد 46 نقطة.

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يوفنتوس: دي جريجوريو، تيموثي ويا، جاتي، ريناتو فيجا، سافونا، كوبمينيرز، تورام، كونسيساو، ماكيني، نيكو جونزاليس، كولو مواني.

إنتر ميلان: يان سومر، بنجامين بافارد، أتشيربي، باستوني، دينزل دومفريس، باريلا، كالهان أوجلو، مخيتاريان، ديماركو، مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.

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