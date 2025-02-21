بسبب ليفربول، طلب عاجل لـ باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن فريقي ليل وباريس سان جيرمان يعتزمان الحصول على موافقة رابطة الدوري الفرنسي لتأجيل مباراتهما المقبلة وذلك من أجل ضمان أفضل الاستعدادات لمواجهتي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ووضعت قرعة الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية التي تم سحبها اليوم الجمعة باريس سان جيرمان في مواجهة قوية مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.

ومن جهة أخرى، سيلعب نادي ليل أمام بروسيا دورتموند الذي خلافًا لنتائجه المتواضعة في البوندسليجا، يقدم عروضا لافتة جدًّا في دوري الأبطال.

وقدم نادي ليل طلبًا للرابطة لتأجيل مباراته أمام باريس سان جيرمان والمقررة يوم 1 مارس المقبل في قمة الجولة 24.

وأضافت أن إدارة سان جيرمان تدرس بدورها التقدم بطلب لتأجيل المباراة، وحينها سيكون تغيير موعد المواجهة واردا بشدة ما دام يأتي الطلب من الفريقين.

وأشارت صحيفة "ليكيب" (l'équipe) إلى أن إمكانية تأجيل المواجهة بين سان جيرمان وليل، تظل قائمة خصوصًا أنها تأتي قبل 3 أيام من مباراة ليل ضد بوروسيا دورتموند و4 أيام قبل لقاء باريس سان جيرمان وليفربول.

ويلاقي فريق المدرب لويس إنريكي ليفربول في الدور ثمن النهائي، ذهابا يوم 5 مارس وإيابًا في 11 من الشهر ذاته، فيما يلتقي ليل مع بروسيا دورتموند بالدور ذاته، ذهابا في 4 مارس وإيابًا في 12 من الشهر نفسه.

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