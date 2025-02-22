السبت 22 فبراير 2025
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حوادث

تناول قرص ترامادول مخدر بالخطأ، التحقيق مع عاطل بسبب وفاة ابنه في حلوان

القبض على متهم بقتل
القبض على متهم بقتل رضيعه في حلوان، فيتو

تحقق أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مع عاطل حول اتهامه بالتسبب في وفاة ابنه، والذي تناول قرص ترامادول مخدر عن طريق الخطأ بدائرة قسم شرطة حلوان.

البداية كانت بورود إخطار من المستشفى العام تفيد بوصول طفل مصاب بتسمم، توفي فور وصوله إثر تناوله قرص مخدر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وتم التحفظ على والدته التي اعترفت بأن زوجها والد الطفل يتعاطى مخدر الترامادول، وأنه تناول  قرص ترامادول بالخطأ أثناء لهوه، وتفاجأت بإصابته بحالة إعياء شديد فأسرعت بنقله إلى المستشفى لإسعافه لكنه فارق الحياة.

  

وتم القبض على الأب وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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أجهزة الأمن شرطة حلوان قرص مخدر

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