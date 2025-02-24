أسعار المخللات في مهرجان التمور 2025،فيجا أوليف بـ 110 جنيهات وبرطمان المشكل بـ 90، وعروض متنوعة على زيت الزيتون (فيديو وصور)

المخللات هي أطعمة محفوظة في محلول ملحي أو خل مع توابل، وتستخدم كوسيلة لحفظ الخضروات والفواكه لفترات طويلة، مما يمنحها نكهة مميزة وحمضية.

والمخللات ليست مجرد أطباق جانبية، بل لها استخدامات متعددة في الطهي وتقديم الطعام. من أبرز هذه الاستخدامات أنها تُعتبر مقبلات تفتح الشهية، حيث تُقدم كجزء من المقبلات في معظم المطابخ حول العالم، مما يضيف نكهة حامضة ومقرمشة تحفز الشهية. تُقدم بجانب المشويات والأسماك والأطباق الدسمة لتحقيق توازن في النكهات، كما تُستخدم في السندويشات، خاصة برغر اللحم أو الدجاج، لإضفاء نكهة مميزة، ويمكن إضافتها إلى الشاورما والفلافل والكباب لتعزيز الطعم.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتطلع الأسر، وخاصة الأسر المصرية، إلى أنواع متعددة من المخللات. وفي هذا السياق، انطلق مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور في حديقة الحرية بالزمالك، والذي يستمر حتى 25 فبراير.

يشارك في المهرجان أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية. ومن بين هذه المنتجات، توجد أشكال وأنواع مختلفة من المخللات، ويتزامن المهرجان مع بداية شهر رمضان الكريم.

و رصدت عدسة "فيتو" العلامات التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان التمور 2025، حيث تقدم أشكالًا متنوعة من المخللات والزيوت، مثل زيت الزيتون، كما قدم المهرجان عروضا على زيت الزيتون.

قال محمد صابر في حواره مع فيتو إنهم يقدمون أشكالًا متنوعة من المخللات والزيوت، ولديهم خلطة مخللات خاصة بهم تُدعى "فيجا أوليف"، والتي تتكون من زيتون وجزر وحبة البركة وتوابل وزيت زيتون

أسعار المخللات والزيوت في مهرجان التمور 2025

سعر برطمان المخلل المشكل 90 جنيه

سعر برطمان زيتون كلماتا 165 جنيه

سعر برطمان زيتون ديكوال 110جنيه

سعر برطمان زيتون دولسي 70 جنيه

سعر برطمان زيتون محشي جزر 105 جنيه

سعر برطمان الهريسه 80 جنيه

سعر برطمان زيتون مخلي 100 جنيه

سعر برطمان زيتون شرائح 110 جنيه

سعر برطمان مخلل فيجا اوليف 110 جنيه

سعر زجاجة زيت الزيتون ( زجاجة بلاستيكية) 275 جنيه

سعر زجاجة زيت الزيتون ( زجاجة زجاج) 285 جنيه

سعر زجاجة زيت الزيتون 300 جنيه

وأضاف أن المخللات تضفي تنوعًا ونكهة مميزة على الأطعمة، سواء كانت كطبق جانبي أو كعنصر أساسي في الطهي.

وكان قد افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

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