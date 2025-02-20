تمر دقلة النور الكيلو بـ 200 والمجدول بـ 500 جنيه.. انطلاق مهرجان التمور 2025 بأسعار تبدأ من 30 جنيها.. وهذه أبرز فوائد التمر في شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك في الأيام القادمة، يفضل الصائمون تناول التمر كجزء من إفطارهم اليومي خلال هذا الشهر الفضيل. وتقدم "فيتو" أسعار التمر المتاحة في مهرجان التمور 2025، الذي يُقام حاليًا في حديقة الحرية بالزمالك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

يعتبر التمر من الفواكه التي يراها المسلمون من الأطعمة المباركة في شهر رمضان. ويُعتقد أن للتمر فوائد صحية ودينية عديدة، مما يجعله خيارًا شائعًا للكثير من الناس خلال هذا الشهر.

يقدم العارضون في المهرجان أسعارًا متنوعة ومناسبة للتمر في مهرجان التمور 2025، حيث تبدأ الأسعار من 30 جنيها، وتختلف حسب نوع التمر.



قال محمد في حديثه مع "فيتو" إنه جاء من ليبيا للمشاركة في المهرجان بمنتجاته من "التمور"، وأكد أنه يشارك للمرة الرابعة في المهرجان وهو مستعد للمشاركة كل عام بسبب الإقبال الكبير على منتجاتهم.

وأضاف محمد أنه يشارك بأكثر من نوع من التمور في المهرجان، ويقدم مجموعة واسعة من التمور، سواء المعروفة أو النادرة مثل تمور حليمة وتمور المجدول، التي تعد من أكثر الأنواع طلبًا في التصدير. وتظهر هذه الأنواع في قائمة أسعار البلح خلال أيام مهرجان التمور 2025 "ملكة التمور"، بالإضافة إلى تمور المجهول وتمور دقلة النور.

المنتجات المشاركة في المهرجان



أشار إلى أنه شارك في المهرجان بعدة أنواع من التمور، منها تمور حليمة، وتمور المجدول، ودبس التمر، والتمر العجين "العجوة"، والتمر المخلي.

أسعار التمور في مهرجان التمور 2025

أوضح محمد أن سعر لتر دبس التمر هو 300 جنيه، وسعر كيلو التمر العجين هو 300 جنيه، وسعر كيلو تمر دقلة النور هو 200 جنيه، وسعر كيلو تمر الحليمة هو 500 جنيه، وسعر كيلو تمر المجهول هو 500 جنيه. وأضاف أن أسعار التمور تختلف حسب الجودة والكمية والندرة، حيث أن هذه التمور نادرة والأسعار تعكس ندرتها، بينما التمور الشعبية مثل دقلة النور، التي يصل سعرها إلى 200 جنيه، تتناسب مع جودتها.

أسعار وأنواع التمور في مهرجان التمور 2025

تتوفر حاليًا 70 نوعًا من التمور المصرية في مهرجان التمور 2025، حيث تشمل قائمة الأسعار المعروضة مختلف الأنواع الطرية (الرطب) والجافة، سواء كانت مناسبة للأكل مباشرة أو للاستخدام في إعداد الخشاف خلال شهر رمضان. كما يختلف سعر النوع الواحد من عارض لآخر.



فوائد التمر في شهر رمضان

1. _الطاقة_: التمر غني بالسكريات الطبيعية، مما يجعله مصدرًا ممتازًا للطاقة.

2. _الترطيب_: يحتوي التمر على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الوقاية من الجفاف خلال شهر رمضان.

3. _الألياف_: التمر غني بالألياف، مما يعزز عملية الهضم.

4. _المعادن_: يحتوي التمر على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

5. _الخصائص الدينية_: يُعتقد أن التمر يحمل العديد من الخصائص الدينية، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتناول التمر في شهر رمضان.

نصائح لاختيار التمر في شهر رمضان.



1. _اختيار التمر الطازج_: يُفضل اختيار التمر الطازج والجديد لتفادي التمر الفاسد أو ذو الجودة المنخفضة.

2. _اختيار التمر الناضج_: يُفضل اختيار التمر الناضج والجاهز للأكل لتجنب التمر الأخضر أو غير الناضج.

3. _اختيار التمر من مصادر موثوقة_: يُفضل شراء التمر من مصادر موثوقة وشركات معتمدة لتفادي التمر الملوث أو ذو الجودة الرديئة

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