خريطة أماكن "أهلا رمضان" بالجيزة، 28 معرضا يغطون كافة أحياء المحافظة

توجيهات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة، وفي ضوء ذلك أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض أهلا رمضان لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة، حيث تم افتتاح ٢٨ معرض أهلا رمضان على مساحة ١٧٨٢٥ م٢ تضم ٥٥٤ باكية وبمشاركة ٤٣٢ عارضا.

وأوضح النجار أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء وتوافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

توفير السلع بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ %

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعارض توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ % وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً؛ لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم طوال اليوم.



مواقع معارض أهلا رمضان

وأوضح المهندس عادل النجار أنه في قطاع الأحياء تم إقامة ١٣ معرض أهلا رمضان على مساحة إجمالية ١١٦٥٠م٢ يضم ٣٢٩ باكية وعارضا، وجاءت مواقعهم كالتالي:

في جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي أمام مطحن السويحي والثاني بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب.



وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات وفي حي الدقي بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب وفي حي الهرم الأول بشارع فيصل الرئيسي امام شارع حسن محمد والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم، وفي حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.





وفي حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية وفي حي بولاق الدكرور اسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل، وفي حي الطالبية بشارع حسن محمد وفي حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة وفي حي المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل.



وأشار محافظ الجيزة إلى أنه في قطاع المراكز والقري فقد تم إقامة ١١ معرضًا "أهلا رمضان" على مساحة إجمالية ٣٧٧٥ م٢ بضم ١٠٩ باكيات وعدد ٩٨ عارضا، وجاءت مواقعهم كالتالي: في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر وفي مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك وفي مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن وفي مدينة الحوامدية بطريق مصر اسيوط بجوار مبني المدينة وفي مركز العياط بشارع شكري القواتلي، وفي مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي، وفي مركز أطفيح بطريق ٢١ بجوار البنك الزراعي وفي مركز الصف بطريق ٢١ بجوار بنك مصر، وفي كرداسة بشارع البنك بجوار مبني مجلس مدينة كرداسة، وفي مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.



وأكد المهندس عادل النجار أنه في قطاع المدن العمرانية الجديدة فقد تم إقامة ٤ معارض " أهلا رمضان " الأول بالحي ١١ امام سنتر الوجيه على مساحة ٦٠٠ م٢ ويضم ٣٢ باكية والثاني بالحي السادس أمام السنترال على مساحة ٦٠٠م٢ ويضم ٣٢ باكية وعارضا، وذلك بمدينة السادس من أكتوبر والثالث أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة ٦٠٠م٢ ويضم ٢٢ باكية وعارضا والرابع بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي مساحه ٦٠٠م٢ ويضم ٣٠ باكية.



وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض توفر السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ومستلزمات شهر رمضان مؤكدًا أن هناك متابعه دورية من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية على معارض "أهلا رمضان" وذلك لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.

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