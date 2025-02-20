شاب ينهي حياته بحبة الغلة السامة ويحاول قتل طفلتيه في المحلة

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته بتناول حبة الغلة السامة، كما حاول التخلص من طفلتيه بنفس الطريقة، وذلك حزنًا على فراق زوجته التي أنهت حياتها بنفس الأسلوب قبل شهرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد بوصول شاب وطفلتيه إلى مستشفى المحلة العام في حالة إعياء شديد، مع أعراض قئ وإسهال، إثر تناولهم حبة الغلة السامة. وقد لفظ الأب أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، بينما تمكن الأطباء من إنقاذ الطفلتين بعد إجراء غسيل معدي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

وكشفت التحريات أن الأب، ويدعى "أحمد. ض" (37 عامًا)، قد أقدم على إنهاء حياته بتناول الحبة السامة، ثم أعطى طفلتيه، اللتين تتراوح أعمارهما بين 9 و11 عامًا، نفس المادة السامة. ونجح الأطباء في إنقاذ الطفلتين، فيما لم يتمكنوا من إنقاذ الأب.

وأكدت التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي أن الحادث جاء نتيجة حالة نفسية سيئة عاشها الأب بعد فقدان زوجته، التي كانت قد أقدمت على الانتحار بنفس الطريقة قبل شهرين.

وقد تم نقل جثمان الأب إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتلقى الطفلتان الرعاية الصحية المناسبة، بينما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها حول ملابسات الواقعة.

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