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حوادث

فصل رقبته عن جسمه، أب ينهي حياة رضيع 8 أشهر بسبب المخدرات في الغربية

أب ينهي حياة رضيع
أب ينهي حياة رضيع

شهدت قرية تابعة لمركز بسيون بـ محافظة الغربية جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم أب تحت تأثير المواد المخدرة على قتل رضيعه البالغ من العمر 8 أشهر بطريقة وحشية، إذ فصل رأسه عن جسده باستخدام آلة حادة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بمقتل الرضيع على يد والده داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الأب كان في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي المواد المخدرة.

 

وتبين من خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها مباحث الغربية أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمته البشعة بدون وعي، مستخدمًا آلة حادة لفصل رأس الطفل عن جسده في مشهد مأساوي أثار صدمة الأهالي، الذين حاولوا التدخل لكنهم وجدوا الطفل قد فارق الحياة بالفعل.

 


تمكنت قوات الأمن بـ محافظة الغربية من القبض على الأب الجاني، وتحفظت عليه لحين عرضه على النيابة العامة، التي أمرت بسرعة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم نقل جثمان الرضيع إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي الشرعي.

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