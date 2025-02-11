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خارج الحدود

ألمانيا تتحدى ترامب وتعلن رفضها لمخطط تهجير سكان غزة لمصر والأردن

وزيرة خارجية ألمانيا،
وزيرة خارجية ألمانيا، فيتو

ردت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.

 

ألمانيا تعلن رفضها مخطط ترامب بشأن سكان غزة

وقال وزير خارجية ألمانيا: المدنيون في غزة عانوا من أسوأ الأوضاع، والقانون الدولي واضح بعدم وجوب طرد أحد من غزة.

 

تصريحات ترامب بشأن غزة

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:  إن الولايات المتحدة تريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا ولا يعد تطهيرا عرقيا.

 

منطقة غنية في قطاع غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنجعل قطاع غزة منطقة غنية توفر الآلاف من الوظائف".

ملك الأردن: ننتظر خطة مصر بشأن غزة وسنرد على مقترح ترامب

من جانبه أكد ملك الأردن أن بلاده تنتظر رؤية خطة من مصر بشأن غزة، مشيرًا إلى أن هناك ردًا متوقعًا من عدد كبير من الدول حول مستقبل القطاع.

 

إمكانية تخصيص مساحة للفلسطينيين في الأردن

وفي رده على سؤال حول إمكانية تخصيص مساحة من الأرض الأردنية لإقامة الفلسطينيين، قال الملك: "سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".

وأضاف أن الدول العربية ستقدم ردًا إلى الولايات المتحدة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة.

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