الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزيرة خارجية ألمانيا تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي

وزيرة الخارجية الألمانية،
وزيرة الخارجية الألمانية، فيتو

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية وعضو حزب الخضر، أنالينا بيربوك، في بودكاست (بث صوتي) G Spot، أنها تعرضت للتحرش الجنسي في الماضي.

لم أبدأ السياسية للنضال من أجل حقوق المرأة

وقالت الوزيرة في حديث مع عارضة الأزياء والمدونة الألمانية ستيفاني جيزينجر: "الآن فقط أصبح واضحا لي عدد المرات التي تعرضت فيها أنا نفسي للتحرش".

وأشارت بيربوك إلى أنها شهدت "العديد من الحوادث المماثلة"، بما في ذلك حادثة وقعت لها عندما كانت لا تزال تتعلم في المدرسة.

وخلال ذلك شددت بيربوك على أنها لم تبدأ مسيرتها السياسية للنضال من أجل حقوق المرأة، لكنها أثارت بعد ذلك مرارا وتكرارا قضية التحرش في السياسة.

في خريف عام 2023، حاول وزير خارجية كرواتيا غوردان غرليتش رادمان خلال المؤتمر الوزاري الأوروبي، تقبيل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.

وزير خارجية كرواتيا يحاول تقبيل بيربوك

ووصفت صحيفة بيلد الحادثة بأنها "هجوم بالقبلات" ونشرت صورة جماعية للوزراء، حيث تقف بيربوك في الوسط وغرليتش رادمان على يسارها. وكان الوزير الكرواتي خلال ذلك يمسك بيد بيربوك ويحاول تقبيلها، وتكون انطباع بأنه يحاول الوصول إلى شفتي بيربوك بينما تحاول هي الابتعاد.

وقال مقربون من بيربوك إن "هذه كانت محاولة خرقاء من جانب الوزير الكرواتي لتبادل التحية بسرعة مع نظيرته الألمانية.

 وبحسب الصحيفة فقد اعتذر غرليتش رادمان بالفعل عن هذا التصرف.

بيربوك معروفة بزلات لسانها وغلطاتها العفوية في الفعاليات العامة، ففي حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن عام 2023، قالت الوزيرة إنها تعتقد بأن موسكو يمكن أن تتغير بمقدار "360 درجة"، وتجعل العالم بأسره سعيدا، مثل ألمانيا، من خلال الانتقال من الحياد إلى توريد الأسلحة إلى كييف. ولم تأخذ الوزيرة في الحسبان أن الدوران "360 درجة" واستخدام هذا التعبير في الكلام، يعني دورانا كاملا والعودة إلى نفس النقطة الأولى.

بيربوك لـ لافروف:  لا يمكنك خداع 1.3 مليار شخص في أوروبا

وفي ديسمبر عام 2024، حاولت الوزيرة بيربوك في اجتماع دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتقاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقالت موجهة الكلام له: "يمكنك أن تخدع نفسك، لكن لا يمكنك أن تخدع 1.3 مليار شخص في أوروبا". لكن وفقا للأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان أوروبا حوالي 750 مليون نسمة فقط.

 

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وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عضو حزب الخضر أنالينا بيربوك الوصول إلى شفتي بيربوك

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