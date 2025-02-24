عروض وتخفيضات على المنتجات الغذائية في مهرجان التمور 2025.. 90 عارضًا من مصر والدول العربية.. الزيت والأرز والفول والمكرونة أبرز السلع (صور)

تعتبر عروض المنتجات الغذائية في المعارض والمهرجانات فرصة ممتازة للشركات والمشاريع الصغيرة لجذب الزبائن والترويج لمنتجاتهم. إذا كنت مهتمًا بالمشاركة أو الاستفادة منها، فإنها تمثل فرصة مثالية لتعريف الجمهور بمنتجك وزيادة الوعي بعلامتك التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل المباشر مع العملاء. يمكنك تقديم تذوق مجاني أو شرح فوائد المنتج مباشرة للزبائن، حيث تسهم هذه العروض في زيادة المبيعات، إذ أن العروض الخاصة والتخفيضات في المعارض تجذب المزيد من المشترين

انطلق مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور في حديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 فبراير، حيث يشارك فيه أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، مقدّمين مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية والعلامات التجارية التي تقدم المواد الغذائية وحرصت على تقديم عروض خاصه بمناسبة المهرجان والذي يتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك

رصدت عدسة فيتو بعض العروض على المنتجات الغذائية في مهرجان التمور النسخه الخامسه 2025

مهرجان التمور

شهد مهرجان التمور في نسخته الخامسة لعام 2025 عروضًا متنوعة على المنتجات الغذائية، بما في ذلك أشهر الزيوت والحبوب والمعلبات.

أسعار المنتجات الغذائية في مهرجان التمور النسخة الخامسة 2025:

- عرض زجاجة زيت سعة 5 لترات وكيلو من المكرونة بسعر 450 جنيها.

- عرض 3 زجاجات زيت سعة 850 مل بسعر 225 جنيها.

- عرض زجاجة زيت سعة 3 لترات وكيلو من المكرونة بسعر 275 جنيها.

- عرض 6 علب تونة بسعر 150 جنيها.

- عرض زجاجة زيت سعة لتر ونصف مع علبة صلصة هدية بسعر 150 جنيها.

- عرض زجاجة زيت سعة 3 لترات وعلبة فول مدمس بسعر 275 جنيها.

- عرض زجاجة زيت سعة 5 لترات وكيلو من الأرز بسعر 450 جنيها.

- عرض 12 صابونة مع طقم أكواب هدية بسعر 200 جنيه.

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتح "مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، ومجموعة من عارضي الحرف التراثية والمنتجات اليدوية ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ٢٥ فبراير ٢٠٢٥.

المهرجان يشارك به أكثر من ٧٠ عارضا سيشهد تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30%،ويلبي كافة احتياجات الأسر من التمور التى تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كافة محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.

ويقام على هامش المهرجان محاضرات، وورش عمل، وندوات تثقيفية عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

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