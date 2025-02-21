تضم 6 لاعبين، موعد إعلان قائمة محترفي منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد إعلان أسماء اللاعبين المحترفين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل؛ استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

6 محترفين في قائمة منتخب مصر بمعسكر مارس

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الوطني، أحد يومي 2 أو3 مارس المقبل، موعدا لإعلان قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل.

واستقر حسام حسن على استدعاء 6 لاعبين محترفين هم: محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) وتريزيجيه (الريان القطري) ومصطفى محمد (نانت) وحمدي فتحي (الوكرة) ومحمد عبد المنعم (نيس).

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومس 20 أو 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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