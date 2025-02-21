الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر

عندما يصاب الشخص بـمرض الزهايمر، يتغير دماغه، وفي معظم الأحيان، تطور خلايا دماغه نوعان من المشاكل:

تشابكات الألياف العصبية، وتتكون هذه الألياف الملتوية بسبب تراكم البروتين، وتعيق هذه التشابكات نظام النقل في الدماغ، الذي يحمل العناصر الغذائية وغيرها من المواد المهمة داخل الخلايا.

لويحات بيتا أميلويد، هذه كتل لزجة من نوع آخر من البروتين، يسمى أميلويد، تتراكم بين الخلايا العصبية، والأدمغة السليمة قادرة على تكسير هذه البروتينات.

تعمل كل من اللويحات والتشابكات على منع الاتصال بين الخلايا، وتنتج الخلايا الدماغية المصابة كميات أقل من المواد الكيميائية (الناقلات العصبية) التي ترسل الرسائل إلى خلايا الدماغ الأخرى، وتبدأ هذه التغيرات عادة في جزء الدماغ الذي يتحكم في الذاكرة، ثم تنتشر إلى أبعد من ذلك، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

بمرور الوقت، تموت الخلايا التالفة، وينكمش الدماغ، ويؤدي هذا إلى أعراض مثل فقدان الذاكرة، ومشاكل الكلام، والارتباك، وتقلبات المزاج.

لا يعرف العلماء ما إذا كانت هذه التغيرات في خلايا الدماغ تسبب مرض الزهايمر أو تحدث بسببه.

عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

من المرجح أن يكون سبب مرض الزهايمر مزيجًا من الجينات ونمط الحياة وأشياء في البيئة، وهناك بعض الأشياء التي قد تؤدي أكثر عرضة للإصابة به:

العمر ومرض الزهايمر

الخرف ليس جزءًا من الشيخوخة الطبيعية، ولكن كلما تقدم الشخص في العمر، زادت احتمالية الإصابة به، ويبدأ خطر الإصابة بالزهايمر في الارتفاع عند سن 65 عامًا.

متلازمة داون والزهايمر

يحمل معظم الأشخاص نسختين من كل كروموسوم (سلسلة من الجينات)، ولكن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون لديهم ثلاث نسخ من الكروموسوم 21، ويحمل هذا الكروموسوم جين APP، الذي يشارك في تكوين لويحات بيتا أميلويد التي تلعب دورًا مهمًا في مرض الزهايمر.

يصاب حوالي نصف الأشخاص المصابين بمتلازمة داون بالزهايمر في الخمسينيات والستينيات من العمر، أي قبل 10 إلى 20 عامًا من الموعد الذي يميل فيه معظم الأشخاص غير المصابين بمتلازمة داون إلى الإصابة به.

صدمة الرأس والزهايمر

الأشخاص الذين يعانون من إصابة دماغية رضية بعد سن الخمسين هم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، ومن المرجح أن يبدأ المرض في غضون عامين من الإصابة.

الكولسترول والزهايمر

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، ويساعد جين APOE في التحكم في كيفية انتقال الدهون، بما في ذلك الكوليسترول، عبر مجرى الدم، وقد يكون هذا هو السبب في أن أولئك الذين لديهم هذا الجين معرضون لخطر أكبر، ويمكن أن يساعد تناول عقار ستاتين لعلاج ارتفاع الكوليسترول في تقليل احتمالات الإصابة بمرض الزهايمر.

ضغط الدم ومرض الزهايمر

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تكون قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، مما يقلل من تدفق الدم والمواد المغذية هناك.

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