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رياضة

شاهد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

مران الزمالك، فيتو
مران الزمالك، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكره المغلق بالإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للقاء الأهلي غدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك فيديو لملخص مران الأبيض استعدادًا لمواجهة الأهلي. 

 

تفاصيل مران الزمالك الختامي 

وخاض الفريق تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس استعدادًا للقاء القمة، وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة.

وركز الجهاز الفني على تدريب الفريق على بعض الجوانب الفنية والخططية، وحرص بيسيرو ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب في ختام التدريب.

الزمالك يعود للقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي 

وعقب المران عاد توجه الفريق إلى القاهرة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة القمة.

وتتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي غدا السبت، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غد السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو لكل منهم.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

أرقام الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 5، ولم يتلق أي خسارة في المسابقة حتى الآن، كما نجح خط هجومه في تسجيل 26 هدفا واستقبل مرماه 8 أهداف. 

 فيما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة، حيث لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 3، وتلقى الخسارة في مثلهم، كما نجح خط هجوم الفارس الأبيض في تسجيل 25 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

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