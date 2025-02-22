خبراء يؤكدون أهمية إتمام طرح المطارات للقطاع الخاص.. شكري: تنفيذ الطروحات بالشكل الاحترافي الأمثل وفق دراسة فنية يدعم برنامج الحكومة.. ويحذر من تأثير الأحداث الجيوسياسية على خطة الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين مؤخرا، أنه سيتم طرح كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص، لافتا إلى أن أى أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصرى الحكومة جاهزة للاستماع إليه".



وقال رئيس الوزراء: إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمكين أكثر للقطاع الخاص، متابعًا أن هناك ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا.

زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وأشار خبراء أسواق المال إلى أن مصر لديها 23 مطار بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي وهو المطار الأكبر والرئيسي في مصر، وقد أقرت مؤسسة التمويل الدولية وهي مستشار الطروحات الحكومية للحكومة المصرية وأعطت خطة الطروحات العام الماضي بعد إعلان مصر عن برنامج الطروحات الحكومية ولم يكن شاملا المطارات الا ان تراءت المؤسسه الا ان يمكن للطروحات أن تستقطب مستثمرين.

طرح المطارات مع برنامج طرح البنوك

وقال محمود شكري خبير أسواق المال، انه لا شك أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت بالفعل الجدول الزمني لطرح المطارات مع برنامج طرح البنوك الذي أقرته الحكومة المصرية العام الماضي، وهناك اهتمام للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية والذي يضم وزراء المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ويرأسه رئيس الوزراء وكان يناقش توقيت طرح المطارات مع الاخذ بالاعتبار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وهى العامل الرئيسي والحافز للشركات الخاصة لتشغيل المطارات المنوط بالطرح.

تأثير الأحداث الجيوسياسية على خطة

وأضاف أن هذه الاحداث هي المؤشر الرئيسي والمحرك للسيناريوهات المختلفة التي يمكن وضعها في حال تطور الأحداث بصورة أكبر والتى قد تؤثر على تأجيل طرح المطارات لحين استقرار وضمان حركة الطيران خاصة الدولية منها.



برنامج الطروحات الحكومية

وتابع، إنه على مستوى المطارات فإن مصر لديها 23 مطار بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي وهو المطار الأكبر والرئيسي في مصر، وقد أقرت مؤسسة التمويل الدولية وهي مستشار الطروحات الحكومية للحكومة المصرية وأعطت خطة الطروحات العام الماضي بعد إعلان مصر عن برنامج الطروحات الحكومية ولم يكن شاملا المطارات الا ان تراءت المؤسسه الا ان يمكن للطروحات أن تستقطب مستثمرين ، ويمكن تطوير هذه المطارات والاستفادة منها وتعظيم قيمة الأصول بصورة أكبر.



فالمطارات تمثل أصل الدولة ويمكن الاستفادة منه محليا ودوليا في استقطاب العملة الصعبة بحيث يشمل الطروحات الإدارة والتشغيل أمام الشركات العالمية وهي العامل الرئيسي في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات وتطويرها، وإنشاء مناطق استثمارية داخل وخارج هذه المطارات الدولة، تمكنها من زيادة الطاقة الاستيعابيه، بحيث تستهدف الوصول بعدد الركاب سنويا إلى 72 مليون بنهايه عام 2030 كما اعلنت خطة المؤسسة.





وتابع، قد يتم طرح عدد من المطارات كمرحلة أولى منها 4 مطارات جديدة تم تأسيسها أو إنشاؤها خلال ال 9 سنوات الأخيرة.



وتابع، نأمل ان تتم هذه الطروحات بالشكل الاحترافي الأمثل بوضع دراسة فنية لهذه الطروحات الخاصة ، ولا شك ان المنافسه شرسه بين مطارات المنطقة من حيث الخدمات المقدمة وقدره الشركة المشغلة على استقطاب شركات عالمية لتقديم خدمات تتماشى وحجم الاستيعاب المطلوب.



طروحات المطارات خطوة نوعية لاستثمارات القطاع الخاص

ويمثل هذه الطروحات حال تنفيذها نقله نوعيه في إدارة وتشغيل المطارات بالشكل الذي يتناسب وحجم المنافسة بين مطارات المنطقة خاصة منطقة الخليج والتي تتسابق في هذا السياق ونرى تطور وسباق كبير في تقديم الخدمات التعاقدات مع شركات الطيران المختلفة بما يسمح لأكبر عدد من الشركات للاستفادة من خدمات المطارات ويعد هذا العنصر الرئيسي لنجاح التجربة.

مؤسسة التمويل الدولية تنتهي من دراسة وتجهيز المطارات للطرح الخاص

وقالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، انه تعتزم مصر بدء طرح مطاراتها على قطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال عام ٢٠٢٦ حيث قامت وزارة الطيران المدني بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للقيام بمهمة المستشار الاستراتيجي للحكومة في عملية طرح المطارات، وقد انتهت مؤسسة التمويل الدولية من الدراسة وتجهيز المطارات للطرح الخاص.



وأضافت، أن هذا له تأثير إيجابي على زيادة عدد الرحلات وبالتالي زيادة المسافرين بسبب تحسين أداء الخدمة وبالتالي تتدخل المطارات المصرية الى المنطقة المنافسة العالمية بين المطارات العالمية، وهذا يزيد من تحقيق أرباح عالية مقارنة بالفترة السابقة التي تحت إدارة القطاع الحكومي.

أسباب نجاح الطروحات

وتابعت؛ ان من اسباب نجاح هذا الطرح هو قيام مؤسسة التمويل الدولية بتحديد القيم العادلة للمطارات وبالتالي يتم الطرح علي أساس صحيح، وبالتالي فانه عن طريق طرح هذه المطارات للقطاع الخاص فهي تبعث رسالة الى العالم ان الحكومة المصرية في طريقها إلى منافسة المطارات العالمية وبالتالي تزيد من عدد الوافدين إلى مصر سواء للاستثمار فيها أو للسياحة وبالتالي تزيد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة العملات.



وكان وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ؛ قد أكد أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات ؛ إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، والمستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.

وتابع أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران استشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، وأن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.

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