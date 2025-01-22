تأثير خفض سعر الفائدة المتوقع على أداء البورصة.. خبراء: تزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.. وتدعم المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية

تباينت آراء خبراء أسواق المال حول، مدى تأثير خفض سعر الفائدة المتوقع، على أداء البورصة، مشيرين إلى أن أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت.

أضاف الخبراء أن تقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين الجدد سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات من شأنه أن يُشجع المزيد من المستثمرين على الإقدام على دخول السوق المناخ الاقتصادي العام.

كيف يعزز خفض الفائدة من أداء البورصة؟

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، أن خفض الفائدة يعد واحد من أهم المحفزات الرئيسية التي تعزز أداء البورصة حيث يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بـ الودائع البنكية والأدوات المالية ذات العائد الثابت إلا أنه لا يمكن التعويل عليه منفردا ليكون العامل الوحيد لتعافي البورصة.

البورصة بحاجة لعدة عوامل في مواجهة التضخم

وأضاف أن البورصة بحاجة للكثير من العوامل الاقتصادية والسياسية والإدارية والتشريعية التي تؤثر في أداء السوق والالتزامات الأخرى التي يجب القيام بها جنبا الى جنب مع خفض الفائدة كثيرة وفي مقدمتها تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على السوق لزيادة ثقة المستثمرين تجاه الشركات المدرجة وتجاه إجراءات السوق وحمايتهم من المخاطر فيتزايد أعداد المتداولين وأحجام التداول على أثر ذلك بشكل مباشر تطوير البنية التحتية للبورصة وتحديث أنظمة التداول لتكون أكثر كفاءة وسهولة وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تقليل العوائق يُشجع المستثمرين على دخول السوق

وأضاف أن تقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين الجدد سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات من شأنه أن يُشجع المزيد من المستثمرين على الإقدام على دخول السوق المناخ الاقتصادي العام ومن ضمنه التصنيف الائتماني ومكافحة معدلات التضخم المرتفعة والسياسة النقدية التي تهدف الى خفض اسعار الفائدة واستقرار سوق الصرف كلها عوامل من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمر للاستثمار في البورصة.

وتابع: أن هدوء الأوضاع على الساحة السياسية في المنطقة، سيدعم برنامج الطروحات الحكومية وهو في حد ذاته واحد من العوامل التي من شأنها ان تؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات الى البورصة المصرية بما يؤدي الى تعافيها بشكل كبير.

وأضاف أن جدية الحكومة بإعادة الروح الى البرنامج والمضي قدما في طرح المزيد من الشركات والترويج لها محليا ودوليا بشكل احترافي جاد انتقائي يعد خطوة هامة في مسار تعافي البورصة المصرية مضيفا ان عوامل عديدة تتشابك وتتطلب جهودا من كافة الأطراف الفاعلة لتؤدي في النهاية معا لتعافي البورصة المصرية واستعادتها زخمها وعمقها الذي عرفت به عبر تاريخها.

رفع سعر الفائدة خيار البنوك الاسهل في مواجهة التضخم

قال أحمد شحاته خبير أسواق المال، أن أسعار الفائدة فى مصر لم تحدث بهذا الشكل منذ فترات كبيرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التضخم ونسبته المعلنة أو الحقيقية، حيث وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى 40% وهى مستويات غير مسبوقة ولذلك فإن معظم البنوك المركزية تلجأ إلى الخيار الاسهل وهو رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم.

إجراءات بديلة لخفض سعر الفائدة في مواجهة التضخم

واضاف أن رفع سعر الفائدة ليس الحل الوحيد في مواجهة التضخم، ويمكن اتخاذ إجراءات أخرى، حيث ينشأ التضخم نتيجة الطلب المتزايد أو نقص المعروض من السلع،ولذلك فإن رفع التضخم يتسبب في حالة من الركود وبالتالي سيكون هناك ازمتان فايدة مرتفعه وركود.

حالة الركود لا يصلح معها خفض سعر الفائدة

واشار الى انه اذا كان التضخم عن طريق الطلب المتزايد فإنه قد يصلح معه رفع سعر الفائدة، اما في حالة الركود فلا يصلح معها سعر الفائدة، وبالنسبة لحالة الولايات المتحدة الأمريكية فإن سعر الفائدة كان كبيرا حيث وصل إلى 5% وبالتالي كان لابد من اتجاه الفيدرالي الامريكي لخفض الفائدة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الفائدة في مصر فإنه سيتم خفض الفائدة ولكن بشكل أقل. خاصة فى ظل توجه الحكومة للحد من خفض سعر الجنيه بشكل كبير بما يضر بالاقتصاد.

الشركات تنقل أعباء الغلاء إلى المستهلكين

وأضاف ان المتحكم الحقيقى والاساسي في سعر الفائدة واستعادة البورصة أن يكون سعر الفائدة سلبي، مشيرا الى ان الفترة الماضية مع ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 27% , لافتا الى انه مع ارتفاع البورصة المصرية لمستويات قياسية وتاريخية أيضا، كذلك العديد من الشركات بالبورصة يمكنها نقل أعباء الغلاء إلى المستهلكين وبالتالي فإنها لا تتأثر بشكل كبير بالتقدم بل يمكنها الاستفادة منها فى تحقيق هوامش ربح ولذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يحكم ويحدد مدى استفادة البورصة من خفض الفائدة مستقبلا، وطالما التضخم أعلى من سعر الفائدة فإن المستثمرين في البورصة في امان.

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