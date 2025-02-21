خبير: يمكن الاستفادة من طرح المطارات محليا ودوليا في استقطاب العملة الصعبة

قال محمود شكري خبير أسواق المال، انه لا شك أن مؤسسة التمويل الدولية وضعت الجدول الزمني لطرح المطارات ضمن برنامج طرح البنوك الذي أقرته الحكومة المصرية العام الماضي، مشيرة إلى ان هناك اهتمام للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية والذي يضم وزراء المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ويرأسه رئيس الوزراء وكان يناقش توقيت طرح المطارات مع الاخذ بالاعتبار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وهى العامل الرئيسي والحافز للشركات الخاصة لتشغيل المطارات المنوطة بالطرح.

وأضاف" شكري " أن هذه الاحداث هي المؤشر الرئيسي والمحرك للسيناريوهات المختلفة التي يمكن وضعها في حال تطور الأحداث بصورة أكبر والتى قد تؤثر على تأجيل طرح المطارات لحين استقرار وضمان حركة الطيران خاصة الدولية منها.





وتابع، إنه على مستوى المطارات فإن مصر لدينا 23 مطارا بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي وهو المطار الأكبر والرئيسي في مصر، وقد أقرت مؤسسة التمويل الدولية وهي مستشار الطروحات الحكومية للحكومة المصرية، وأعطت خطة الطروحات العام الماضي بعد إعلان مصر عن برنامج الطروحات الحكومية ولم يكن شاملا المطارات الى ان رأت المؤسسه الا انه يمكن للطروحات أن تستقطب مستثمرين ، ويمكن تطوير هذه المطارات والاستفادة منها وتعظيم قيمة الأصول بصورة أكبر.



وتابع ؛ أنه المطارات تمثل أصل من أصول الدولة ويمكن الاستفادة منه محليا ودوليا في استقطاب العملة الصعبة بحيث يشمل الطروحات الإدارة والتشغيل أمام الشركات العالمية وهي العامل الرئيسي في زيادة القدرة الاستيعابية لهذه المطارات وتطويرها، وإنشاء مناطق استثمارية داخل وخارج هذه المطارات الدولة، تمكنها من زيادة الطاقة الاستيعابيه، بحيث تستهدف الوصول بعدد الركاب سنويا إلى 72 مليون بنهايه عام 2030 كما اعلنت خطة المؤسسة.





وتابع، قد يتم طرح عدد من المطارات كمرحلة أولى منها 4 مطارات جديدة تم تأسيسها أو إنشاؤها خلال ال 9 سنوات الأخيرة.



واشار إلى انه نأمل ان تتم هذه الطروحات بالشكل الاحترافي الأمثل بوضع دراسة فنية لهذه الطروحات الخاصة ، ولا شك ان المنافسه شرسه بين مطارات المنطقة من حيث الخدمات المقدمة وقدره الشركة المشغلة على استقطاب شركات عالمية لتقديم خدمات تتماشى وحجم الاستيعاب المطلوب.



ويمثل هذه الطروحات حال تنفيذها نقله نوعيه في إدارة وتشغيل المطارات بالشكل الذي يتناسب وحجم المنافسة بين مطارات المنطقة خاصة منطقة الخليج والتي تتسابق في هذا السياق ونرى تطور وسباق كبير في تقديم الخدمات التعاقدات مع شركات الطيران المختلفة بما يسمح لأكبر عدد من الشركات للاستفادة من خدمات المطارات، ويعد هذا العنصر الرئيسي لنجاح التجربة.

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