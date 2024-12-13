بعد طرح المصرف المتحد في البورصة.. هل تستأنف الحكومة الطروحات؟.. خبير: تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يجذب الاستثمارات

أعلن المصرف المتحد (ش.م.م)، أحد البنوك المصرية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقليدية والإسلامية، في بيان رسمي اليوم عن بدء التداول على أسهم المصرف و"قرع الجرس" إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية تحت رمز (UBEE.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وذلك بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم “سعر الطرح”.

وأعرب حسن عبد الله عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.

وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بأن “أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، فقد تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%”.

وأضاف: نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة بإذن الله، خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا.

وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلًا: لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح، وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.

وأوضح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد "إننا نشهد اليوم حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف المتحد منذ نشأته في 2006، وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف المتحد من تحقيق سجل مليء بالنجاحات والإنجازات". لافتًا إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام.

ويحظى المصرف المتحد حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة.

وأكد القاضي "إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي".

وأضاف أن "الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد".

كيف تمت عملية الطرح في البورصة؟

بتاريخ 16 /10/ 2024 تقدم البنك بطلب القيد، ثم بتاريخ 23 /10/ 2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهم المصرف المتحد ش.م.م، وبتاريخ 17 /11/ 2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف المتحد ش.م.م. لدى الهيئة وطرح عدد 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف المتحد ش.م.م. بنطاق سعري ما بين 12.7 جنيه مصري إلى 15.6 جنيه مصري للسهم الواحد.

وتم طرح 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية خلال الفترة من 20 /11 /2024 إلى 25 /11/ 2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا وقد بلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف المتحد ش.م.م. 13.85 جنيه مصري للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لعدد 16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27 /11/ 2024 إلى 3 /12 /2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية ش.م.م بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - بيكر ماكينزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.

هل حرم الطرح البورصة من تحقيق قمتها التاريخية؟

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية مازالت في اتجاه صعودي، ومرشحة لتجاوز قمتها التاريخية التي حققتها في مارس 2024 عند 34,500 نقطة.

وأضاف أن كل الترشيحات تشير إلى اتجاهها لتحقيق مستوى قياسي قبل نهاية العام إلا أن توجه السيولة نحو اكتتاب المصرف المتحد حرمها من تحقيق هذا المستوى، ولذلك فان البورصة المصرية مرشحة بقوه لتحقيق هذا المستوى القياسي وتجاوز قمتها التاريخية في الأشهر الأولى من 2025.

وأكد أن العوامل الاقتصادية والسياسية والإدارية والتشريعية ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين ودفع البورصة لتحقيق المزيد من المستويات القياسية، موضحا أن الفترة الأخيرة أكدت على ذلك فالمواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الشهور الأخيرة تتجه نحو الهدوء والاقتصاد المصري حصل على تحسن من ناحية التصنيف الائتماني وبرنامج الطروحات يعود إلى المشهد مع وعود من رئيس الوزراء بمزيد من الطروحات.

وتابع، أنه في ضوء هذه العوامل جميعا نتوقع تحقيق البورصة المصرية لمستويات تاريخية جديدة في الربع الأول من 2025.

كيف أثر طرح المصرف المتحد على أداء المؤسسات؟

وحدد الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أسباب تراجع مؤشرات البورصة، لافتا أنه على الرغم من إعلان الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لنتائج أعمالها خلال الفترة الماضية عن الربع الثالث من العام، وتحقيق الشركات نتائج أعمال إيجابية إلا أن ذلك لم يساهم إيجابا على أداء المؤشرات.

وحقق البنك التجاري الدولي cib أرباحا بلغت 42 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أنه لم تنعكس تلك النتائج الايجابية على مؤشرات البورصة المصرية لعدة أسباب من بينها:

أن الخبر يسبق الحدث بمعنى أن أخبار نتائج أعمال الشركات تسبق إعلانها وبالتالي تتحرك الأسعار علي الشاشات مسبقا وعندما يتم إعلان عنها فإن الخبر قد يكون معروفا.

إعلان طرح المصرف المتحد وبسعر بين (12.7 إلى 15.6)، وبالتالي بيع المؤسسات للاكتتاب في بنك المصرف المتحد، وبالتالي فإن الانخفاض توافق مع إعلان النتائج وبالتالي لم تتحرك أسعار الأسهم.

من الناحية الفنية انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 31000 نقطة، وبالتالي أصبح اتجاه هابط مع الترقب والانتظار والتذبذب بين 29000 نقطة و31000 نقطة.

تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد

أعلنت البورصة المصرية، بجلسة تداول الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، عن تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد (UBEE.CA)، وذلك لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570,500,000 جنيه وذلك كما يلى:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341,975,000 جنيه.

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