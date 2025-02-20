رئيس تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: وفد قناصل الدول الاسكندنافية يشيد بالبنية التحتية

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المنوط بها الترويج السياحي للأقصر، عن زيارة عدد من قناصل كل من دول الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا ونيوزلندا، لمحافظة الأقصر السياحية.

وجرى استعراض البنية التحتية لمحافظة الأقصر ومنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وكذلك الاجتماع مع بعض شركات السياحة العاملة مع الدول الاسكندنافيه.

السياحة الثقافية في الأقصر



أشار "عثمان" إلى إجراء وفد قناصل الدول الاسكندنافية، جولة في مدينة الأقصر، حيث أشادوا بمستوى النظافة وسلوك المواطنين الراقي في التعامل مع السياح.

وأعرب محمد عثمان للقناصل عن استعداد محافظة الأقصر لاستقبال مواطني الدول الاسكندنافية.



وفي ختام حديثه، لفت "عثمان" إلى وجود زيادة في أعداد سياح الدول الإسكندنافية لا سيما القادمين من السويد والدنمارك لزيارة الأقصر، مشيرا إلى حرص أعداد كبيرة من سياح الدول الأوروبية على زيارة المدن السياحية بالصعيد في الربع الأخير من عام 2024.

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