الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو من مخيم طولكرم: أمرت بتعزيز القوات في الضفة الغربية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمخيم طولكرم، أمرت  بتعزيز القوات في الضفة الغربية.

ووصف نتنياهو حادثة انفجارات حافلات في تل أبيب، مساء أمس الخميس، بمحاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية، معتبرا أن الأمر "خطير للغاية".

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قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب نابلس في الضفة الغربية

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، جولة في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، حيث تفقد قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة هناك.

جولة استفزازية لنتنياهو في طولكرم 

وتأتي هذه الزيارة في إطار ما وصفته وسائل الإعلام بمحاولة لاستفزاز الفلسطينيين.

وخلال الزيارة، أصدر نتنياهو تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، وذلك ردًا على محاولة تفجير حافلات في وسط إسرائيل.

نتنياهو يوجه بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية 

 كما وجه نتنياهو الشرطة بتكثيف الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هجمات داخل المدن الإسرائيلية.

ويُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم السادس والعشرين على التوالي، مما أدى إلى نزوح ما يقارب 85% من سكان مخيم طولكرم تحت تهديد السلاح.

وهذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحديدًا في طولكرم، مما يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية.

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نتنياهو طولكرم الضفة الغربية تل أبيب

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