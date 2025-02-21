عائلة شيري بيباس تشن هجومًا حادًا على حكومة نتنياهو

شنت عائلة الرهينة شيري بيباس، التي كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مع طفليها، قبل إعلان حركة حماس مقتلهم بغارة إسرائيلية، هجومًا لاذعًا على حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

وحملت العائلة، في بيان شديد اللهجة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن إعادة شيري وابنيها إلى عائلتهم "أحياء"، في الوقت الذي فشلت فيه في إعادة جثة شيري من قطاع غزة.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت جثث 4 رهائن إسرائيليين، أمس الأربعاء، قالت إن من بينهم جثة شيري بيباس، إلا أن إسرائيل وبعد فحص جثث الرهائن للتحقق من هوياتها أكدت أن الجثة تعود لامرأة مجهولة الهوية وليست لشيري، مطالبة الحركة بإعادة جثة المرأة الإسرائيلية.

وقالت عائلة بيباس في بيانها: "مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلية كانت إعادة أفراد عائلة شيري أحياء، لا نطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل المخطوفين الأحياء وإعادة الأموات".

ومن جهتهم، قالت عائلات أسرى إسرائيليين إن "نتنياهو هو المسؤول عما حدث في 7 أكتوبر وعليه الاستمرار في المفاوضات لإعادة الجميع".

وقبل وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: نطالب بإعادة رفات شيري بيباس وعدم إعادتها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يطالب بإعادة رفات شيري بيباس

وزعم هاجاري أن حماس لم تلتزم بالاتفاق ولم تعد شيري بيباس، مدعيا أن أحد الجثامين التي سلمتها حماس أمس مجهول الهوية ونطالب بإعادة جثة بيباس.



وأضاف:" ملتزمون تجاه عائلات المختطفين جميعا للقيام بما يمكن لإعادتهم، ونتعاون مع الشاباك والشرطة للتحقيق في عملية زرع العبوات الناسفة في الحافلات".

وفي السياق ذاته قالت عائلة بيباس في بيان اليوم الجمعة، إنها لا تطالب بالانتقام بل بإعادة جثمان شيري وإنقاذ كل الأسرى الأحياء وإعادة الأموات.

ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

بدورها، قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إنها تلقت من الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس وستفحصها بجدية تامة وستعلن النتائج بوضوح.

وأضافت حماس: "يحتمل وجود خطأ أو تداخل بالجثامين قد يكون ناتجا عن قصف الاحتلال مكان وجود العائلة مع فلسطينيين.. سنعلم الوسطاء بنتائج الفحص والتحقيق وندعو لإعادة الجثمان الذي يدعي الاحتلال أنه يعود لفلسطينية".

وكشف أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء أسرى الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا السبت.

أسماء أسري الاحتلال المقرر الإفراج عنهم غدا

وقال أبو عبيدة: "سنفرج غدا عن إيليا كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت وتال شوهام وأفيرا منغستو وهشام السيد".

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