معهد التغذية يوجه نصائح للحوامل للحفاظ على صحة الجنين في رمضان (فيديو)

تبحث السيدات الحوامل في شهر رمضان عن الطريقة الصحية للصيام وكيف تعبر هذا الشهر بسلامة وأمان دون الإضرار بصحتها أو إعاقة نمو جنينها.

وسألت "فيتو" الدكتورة أسماء محمد، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن النصائح التي يجب ان تتبعها السيدة الحامل خلال شهر رمضان للحفاظ على صحتها دون أي مضاعفات ودعم تكون الجنين خلال هذا الشهر؟

نصائح للسيدة الحامل خلال شهر رمضان

اتباع نصيحة الطبيب

وقالت الدكتورة اسماء محمد أن النصيحة الأولي والأهم خلال شهر رمضان للسيدة الحامل هي اتباع تعليمات طبيبها الخاص، وذلك لأن كل أم لها حالة متفردة عن غيرها وظروف صحية وبيئية مختلفة عن غيرها.

فإذا وجه الطبيب بالإفطار في شهر رمضان لظروف صحية معينة، لا يجب مخالفة ذلك بأي شكل من الأشكال فهذه رخصة أعطاها الله سبحانه وتعالي للسيدة، خصوصًا إذا كان الصوم قد يسبب مشاكل صحية للأم أو الجنين.

تناول ثلاث وجبات على الأقل

وكلما تقدمت السيدة في الحمل زاد حجم الرحم والذي يضغط على المعدة والأمعاء والذي يقلل من كمية الأكل التي تستطيع تناولها، لذلك يجب عليها أكل ثلاث مرات على الأقل خلال رمضان، الإفطار ومرة أخري بين الإفطار والسحور ووجبة السحور، حتى يستطيع الجسم امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها.

الأطعمة التي يجب أن تحرص الحامل على تناولها

وأكدت الطبيبة أنه إذا كانت السيدة حامل تقوم بكسر صيامها على البلح وبعد صلاة المغرب تبدأ فطارها بأي نوع من أنواع الشوربة الدافئة، ثم البروتين سواء كان سمك أو فراخ أو لحوم أو البيض أو العدس، ويتبعه النشويات من عيش أو مكرونة.

وفي الوجبة الثانية يمكن تناول طبق من الفاكهة أو قطعة حلويات أو طبق من السلطة الخضراء، لتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، وأوضحت الطبيبة أن هذا من الممكن أن يكون في وقت صلاة التراويح حيث تقوم الأم بحرق السعرات الزائدة ولا تسبب سمنة في نهاية الشهر الكريم.

وقبل السحور عند الساعة الـ 12 من منتصف الليل تقريبًا يمكن شرب كوب من اللبن أو بليلة بلبن أو أرز بلبن.

ويتم تأخير السحور بقدر الإمكان على أن يكون خفيف حتى تستطيع السيدة الحامل إنهاء يوم الصيام كامل، وشددت أنه يجب التأكد على وجود طبق من السلطة مع الوجبة حيث تمنع الحموضة والغازات والانتفاخات والإمساك.

كان المعهد القومي للتغذية وجه نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي، أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ.

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين.

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.