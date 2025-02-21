افتتاح المعرض التراثى وملتقى الأقصر الأول للفنون والإبداع

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة فى افتتاح المعرض التراثى للحرف اليدوية وإبداعات المحافظات لمكتبات مصر العامة بالصعيد ضمن فاعليات ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والإبداع والتراث، والذى أقيم تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة.

افتتاح المعرض التراثى للحرف اليدوية وإبداعات المحافظات لمكتبات مصر العامة

وحضر الافتتاح قيادات تنفيذية وشعبية وسياسية وجامعية وممثلي المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية بالأقصر، وكذلك حضر أصدقاء المكتبة ومكتبات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر والوادى الجديد وأسيوط والمنيا بالتعاون والشراكة مع مبادرة ظواهر المجتمعية المحلية بالأقصر الشريك الرئيسى للملتقى ومديرية التربية والتعليم بالأقصر والبيت النوبى ولجنة السياحة الثقافية بالأقصر ولجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الأقصر.

كما افتتح نائب محافظ الأقصر ومدير صندوق مكتبات مصر العامة ملتقى الأقصر الأول للفنون والأدب والابداع والتراث لمكتبات مصر العامة بالصعيد، ويعقد الملتقى للمرة الأولى والذى تنظمه مكتبة مصر العامة بالأقصر بهدف تبادل الخبرات وإكتساب المهارات وتلاقى المبدعين من المكتبات العامة بالصعيد (الأقصر -أسوان-البحر الأحمر- قنا- الوادىالجديد-المنيا-اسيوط) فى إطار محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠ ٣٠ من اجل إثراء العملية الثقافية بمجتمع الصعيد.



ويستمر الملتقى لمدة يومين يتخلله ورش عمل وندوات ولقاءات وحلقات نقاشية وزيارات أثرية وعرض كالتشوراما، وتوقيع مذكرات تفاهم، على أن يكون حفل ختام الملتقى على المسرح الرومانى بطريق الكباش بالمكتبة، حيث ستعرض كل مكتبة فقرات فنية وأدبية وفنون شعبية فلكلورية.



وقد رصدت مكتبة مصر العامة بالأقصر الجهة المنظمة درع التميز والإبداع للملتقى والذى ستحصل عليه المكتبة الفائزة بالمركز الأول من خلال لجنة تقييم برئاسة السفير رضا الطايفى.



وجدير بالذكر أن مبادرة ظواهر المجتمعية المحلية بالأقصر هى الشريك الرئيسى للملتقى، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر وإدارة الوعى الأثري بمنطقة أثار مصر العليا، والبيت النوبى ولجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ولجنة حفظ التراث الثقافى بمحافظة الأقصر، وعلى هامش الملتقى، افتتح نائب محافظ الأقصر المعرض الفنى للفنان محمود مدنى بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

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