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أبو سمبل السياحية تستعد باللمسات الجمالية لإستقبال ظاهرة تعامد الشمس (صور)

مدينة أبوسمبل السياحية
مدينة أبوسمبل السياحية

شهدت مختلف شوارع وأحياء مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان وضع اللمسات الجمالية لإستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر بعد الغد السبت 22 فبراير.

التنسيق مع مديرية الأمن 

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الجهات المعنية أنهت استعداداتها لهذا الحدث العالمى حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات والزائرين إلى مدينة أبو سمبل فى سهولة ويسر.

 

 ووجه الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بتهذيب الأشجار وتكثيف المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تكثيف انتشار فرق النظافة العامة داخل المدينة بمحيط المعبد لتصبح فى أبهى صورها الجمالية تزامنًا مع توافد الآلاف من الزائرين والسائحين.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بقيادة الأثرى فهمى محمود بالاستعداد الجيد وعلى أكمل وجه داخل معبدى أبوسمبل لتسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد، ووضع شاشة عملاقة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها.

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​ أسوان أبوسمبل السياحى تعامد الشمس الأمن السياحية

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