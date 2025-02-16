محافظ أسوان: نعمل على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على حرصه لأداء رسالته المكلف بها كمحافظ لأسوان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل خدمة أبناء هذه المحافظة العريقة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، ومواجهة التحديات القائمة، وخاصة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة والتطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن، مع القضاء على الظواهر السلبية من الإشغالات والتعديات وغيرها.

المحافظ يشكر أبناء اسوان

ووجه المحافظ شكره إلى أبناء أسوان على دعمهم ومساندتهم لجهود الدولة والحكومة والمحافظة للإرتقاء بأسوان سياحيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا بما يعود بالنفع على المجتمع كله.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من بذل العمل والجهد للحد من المشاكل مع تلبية المطالب الجماهيرية فى مختلف المجالات من خلال تكاتف كافة فئات وأطياف المجتمع الأسواني.

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