محافظ أسوان يواصل افتتاح معارض أهلًا رمضان (صور)

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض " أهلًا رمضان " بحى اللوتس " الإسكان المميز " وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة، فضلًا عن ياميش رمضان، وكذا منتجات المجمع الحرفي بالجنينة والشباك بنصر النوبة.

المحافظ يتفقد أقسام المعرض

وتفقد أقسام المعرض برفقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه يحرص على توفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن.

أشار إلى أن معارض " أهلًا رمضان " وصلت إلى 29 معرض، ويتم افتتاحها بشكل متتالى بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين والغرفة التجارية، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسواني بكميات وبتخفيضات مناسبة.

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