الجمعة 21 فبراير 2025
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محافظات

محافظ أسوان يستقبل الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل بالهدايا والورود (صور)

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل زائري أبو سمبل

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ضيوف المدينة وزائريها المشاركين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بالهدايا التذكارية والفرعونية وذلك بمطار أبو سمبل الدولي.

استقبال الزائرين بالهدايا 

وحرص محافظ أسوان ونائبه المهندس عمرو لاشين واللواء طيار محمد سعد مدير عام المطار على توزيع الهدايا التذكارية والفرعونية على الزائرين الذين أتوا لمشاهدة هذه المعجزة الفلكية الفريدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن مدينة أبو سمبل السياحية تزينت قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وتم الاطمئنان الكامل على تأمين الأفواج السياحية والزائرين، مع رفع مستوى النظافة العامة، وتهذيب الأشجار بلمسات جمالية راقية تبهر الزائرين، فضلًا عن تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من بوابة المعبد الرئيسية إلى صحن قدس الأقداس.

أضاف أنه تم التأكيد على إحكام السيطرة في مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل كافة المواقع الخدمية بالمدينة السياحية.

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​ أسوان الهدايا التذكارية المعجزة الفلكية الفرعونية تعامد الشمس

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