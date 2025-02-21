نلقاكم على خير، مي عز الدين تروج لمسلسلها "قلبي ومفتاحه"

مسلسلات رمضان 2025، كشفت منصة “واتش إت” عن البوسترات الرسمية لمسلسل “قلبي ومفتاحه” عبر حسابها على إنستجرام، معلنةً عرضه حصريًا في رمضان 2025.

في هذا السياق، حرصت مي عز الدين، على الترويج لمسلسلها من خلال نشر ستوري، وكتبت: “نلقاكم على خير بإذن الله في قلبي ومفتاحه رمضان 2025، مع المخرج المبدع الأستاذ تامر محسن”.

برومو “قلبي ومفتاحه”

من خلال البرومو الرسمي، ظهر أن آسر ياسين يجسد شخصية سائق أوبر يُدعى محمد عزت، بينما تلعب مي عز الدين دور ميار، امرأة مطلقة ترغب في الزواج منه كمحلل، بعد أن طُلّقت من زوجها دياب ثلاث مرات.

واستعدادًا لعرضه في رمضان 2025 تم طرح أحدث بوستر لمسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، وحظى البوستر بإعجاب واسع فور طرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتصدر البوستر محركات البحث، حيث أشاد الجمهور باختيار مكان تصوير البوستر، حيث تم التقاط صورة لآسر ياسين ومي عز الدين في الشارع وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية كما أعجب الجمهور بجمال التصميم وتناسق الألوان التي تعكس أجواء المسلسل الرومانسية.

وكانت الإشادة الواسعة بسبب اختلاف البوستر عن كل بوسترات المسلسلات الأخرى التي يظهر فيها الأبطال إلى جوار بعضهم البعض وهم ينظرون إلى الكاميرا مباشرة دون إبداع في حين أن بوستر قلبي ومفتاحه كان معبرا عن أجواء المسلسل العاطفية، معتبرين أنه من أفضل البوسترات التي طُرحت حتى الآن لموسم رمضان 2025.

كما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع ثنائية مي عز الدين وآسر ياسين، التي وصفها البعض بـ”الكيمياء المنتظرة”.

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