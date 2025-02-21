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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل افتتاح مباريات الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 


1- بيراميدز 33 نقطة
2- الأهلي 32 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- حرس الحدود 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجت 18 نقطة
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة
11- فاركو 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14 -غزل المحلة 14 نقطة
15- الإسماعيلي 12 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 9 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

 

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري


الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا


البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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