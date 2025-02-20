حكام مباريات الجمعة في الدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن حكام مباريات، غدا الجمعة، في الدوري المصري الممتاز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة.

حكام مباراة إنبى ضد سموحة

حكام مباراة فاركو ضد مودرن سبورت

حكام مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

حكام مباراة بتروجيت ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري، ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة، وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة بين القطبين.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

1- بيراميدز 33 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- الزمالك 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- البنك الأهلي 22 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

7- حرس الحدود 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجت 18 نقطة

10- الاتحاد السكندري 18 نقطة

11- فاركو 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14 -غزل المحلة 14 نقطة

15- الإسماعيلي 12 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 9 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها السبت المقبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

الجمعة 21 فبراير

إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

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