الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباريات الجمعة في الدوري المصري الممتاز

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن حكام مباريات، غدا الجمعة، في الدوري المصري الممتاز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة.

حكام مباراة إنبى ضد سموحة

حكام مباراة فاركو ضد مودرن سبورت

حكام مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري

حكام مباراة بتروجيت ضد حرس الحدود

ترتيب الدوري المصري، ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ 15 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة، وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة بين القطبين.

 

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 15

1- بيراميدز 33 نقطة
2- الأهلي 32 نقطة
3- الزمالك 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي 23 نقطة
5- البنك الأهلي 22 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
7- حرس الحدود 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجت 18 نقطة
10- الاتحاد السكندري 18 نقطة
11- فاركو 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14 -غزل المحلة 14 نقطة
15- الإسماعيلي 12 نقطة
16- الجونة 10 نقاط
17- إنبي 9 نقاط
18- مودرن سبورت 8 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

وتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها السبت المقبل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز سموحة أنبي

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق: خسرنا دوري 2003 بسبب عدم انضباط بعض اللاعبين

ماذا يفعل إمام عاشور بقميص الأهلي في مواجهة الزمالك

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

لماذا اجتماع الرياض "غير رسمي"؟ خبير يوضح

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بداية الموجة شديدة البرودة

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

منوعات

المزيد

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خدمات جديدة تقدمها السكك الحديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية