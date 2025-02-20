التنظيم والإدارة بالأقصر يطلق ندوة عن اختصاصات إدارة الموارد البشرية

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الأقصر، ندوة بعنوان "اختصاصات إدارة الموارد البشرية والإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول في ضوء التنمية المستدامة وطني 2030 "، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، ومبادرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بقيادة الدكتور صالح الشيخ.

ندوات التنظيم والإدارة بالأقصر



وتضمنت الندوة، محاضرتان الأولى بعنوان "الإصلاح الإداري فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018"، والتي تطرقت إلى الإصلاح الإداري والموازنة العامة للدولة، وقام بإلقاء المحاضرة سامح جمال سعد مدير عام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.



وكانت المحاضرة الثانية بعنوان "تفعيل دور إدارة الموارد البشرية في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم /22 لسنة 2019، وقام بإلقاء المحاضرة مبروك عبد المنعم مبروك، مدير عام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.



وعقب المحاضرتان تم تنظيم ورشة عمل للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات من الحضور، وحضر الندوة كلا من عبد السلام نظير مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، والدكتور هشام محمد عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، والسادة أعضاء مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، وعدد من المعنيين بديوان عام محافظة الأقصر والمراكز التابعة لها، وكذلك من المديريات الخدمية بالمحافظة.

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