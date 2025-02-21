الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

البنك الأهلي يستدرج الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

الدوري المصري، يلتقى البنك الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى اليوم الجمعة في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد المقاولون العرب.


ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني وطارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى، للفوز بالمباراة وحصد نقاط المباراة للتقدم في جدول ترتيب الدوري.


ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم، بينما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة و6 انتصارات و4 تعادلات و4 هزائم.


 وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري
 

الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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