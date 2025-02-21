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رياضة

الكرداني: منتخب كرة السلة جاهز لتصفيات أفريقيا وهدفنا العلامة الكاملة

محمد الكرداني، فيتو
محمد الكرداني، فيتو

كرة السلة، كشف محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب كرة السلة، عن جاهزية كتيبة الفراعنة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الجاري بمدغشقر.

وقال الكرداني، إن المنتخب جاهز للمشاركة في التصفيات، وأن الهدف هو تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة من أجل التأهل لكأس الأمم الأفريقية من الباب الكبير.

وأوضح الكرداني، أن كرة السلة في أفريقيا تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأن منتخب مصر يضم عددا كبيرا من العناصر المميزة.

 

موعد مباراة مصر وأفريقيا الوسطى

 ويخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، اليوم الجمعة، مواجهة قوية أمام منتخب أفريقيا الوسطى، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مدغشقر.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام أفريقيا الوسطى في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الأفريقية أمام منتخبات أفريقيا الوسطى ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب الوطني كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب المصري لكرة السلة 

مصر × أفريقيا الوسطى - الجمعة 21 فبراير | 1 ظهرا

مصر × مدغشقر - السبت 22 فبراير | 3 عصرا

مصر × كوت ديفوار - الأحد 23 فبراير | 6 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم، إيهاب أمين وأحمد عادل وميدو طه ويوسف شحاتة ومهاب ياسر وعمرو زهران ويوسف شوشة وعمر الشيخ وخالد عبدالناصر وأنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر طارق.

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