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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وأوغندا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

منتخب مصر لكرة السلة،
منتخب مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب أوغندا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وأوغندا

وتقام مباراة مصر وأوغندا في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويقود منتخب مصر عمرو عاصم مديرًا فنيًا ويعاونه أحمد ابراهيم مدربًا وعلياء محمود مساعد مدرب وفاطمة البرعي علاج طبيعي،

تضم قائمة منتخب مصر كلا من: ريم موسى وإنچي صلاح و⁠ملك هشام وأسرار ماجد و⁠آية الفقي وهالة الشعراوي وفريدة وائل ونادين سلعاوي ونور علي طلعت ويارا أسامة وميرال أشرف ورنيم الجداوي.

مشوار منتحب كرة السلة في التصفيات

وخاض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات 4 مباريات في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجاءت النتائج كالتالي:

مصر (102) - (40) بوروندي

مصر (65) - (61) أوغندا

مصر (85) - (64) جنوب السودان

مصر (84) - (62) كينيا

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري.

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