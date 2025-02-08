السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

كرة السلة، مشوار منتخب السيدات في تصفيات كأس إفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب أوغندا، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وأوغندا

 وتقام مباراة مصر وأوغندا في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مشوار منتحب كرة السلة في التصفيات

وخاض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات 4 مباريات في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجاءت النتائج كالتالي:

مصر (102) - (40) بوروندي

مصر (65) - (61) أوغندا

مصر (85) - (64) جنوب السودان

مصر (84) - (62) كينيا.

ويقود منتخب مصر عمرو عاصم مديرًا فنيًا ويعاونه أحمد ابراهيم مدربًا وعلياء محمود مساعد مدرب وفاطمة البرعي علاج طبيعي.

تضم قائمة منتخب مصر كلا من: ريم موسى وإنچي صلاح و⁠ملك هشام وأسرار ماجد و⁠آية الفقي وهالة الشعراوي وفريدة وائل ونادين سلعاوي ونور علي طلعت ويارا أسامة وميرال أشرف ورنيم الجداوي.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري.

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