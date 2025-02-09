نتيجة مخيبة للآمال، اتحاد كرة السلة يواصل مسلسل السقوط

كرة السلة، قدم اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، فصلا جديدا من فصول النتائج المخيبة للآمال، بعد فشل منتخب السيدات في خطف بطاقة التأهل لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025.

ولم ينجح منتخب كرة السلة سيدات في التأهل مباشرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من خلال التصفيات التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ليتواصل مسلسل النتائج المخيبة للآمال دون انقطاع.

وخسر المنتخب الوطني أمام أوغندا في المباراة النهائية من تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية بنتيجة (63-74)، ليخطف الفريق الضيف بطاقة التأهل للكأس الأفريقية، فيما ينتظر منتخبنا الحصول على دعوة للمشاركة في الاتحاد الأفريقي للعبة.

مشوار منتخب كرة السلة في التصفيات

وخاض المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات 5 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وجاءت النتائج كالتالي:

مصر (102) - (40) بوروندي

مصر (65) - (61) أوغندا

مصر (85) - (64) جنوب السودان

مصر (84) - (62) كينيا

مصر (63) - (74) أوغندا

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس من العام الجاري.

كرة السلة المصرية في تراجع مستمر

وتعاني كرة السلة المصرية من مسلسل النتائج المخيبة للآمال، بعد فشل المنتخب الأول رجال في التأهل لأولمبياد باريس 2024 التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية، فضلا عن ابتعاد منتخبات الرجال والسيدات عن منصات التتويج الأفريقية لسنوات طويلة.

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