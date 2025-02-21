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رياضة

منتخب مصر للسلة يواجه أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب كرة السلة،
منتخب كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، اليوم الجمعة، مواجهة قوية أمام منتخب أفريقيا الوسطى، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مدغشقر.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام أفريقيا الوسطى في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الأفريقية أمام منتخبات أفريقيا الوسطى ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب الوطني كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب المصري لكرة السلة 

مصر × أفريقيا الوسطى - الجمعة 21 فبراير | 1 ظهرا

مصر × مدغشقر - السبت 22 فبراير | 3 عصرا

مصر × كوت ديفوار - الأحد 23 فبراير | 6 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم، إيهاب أمين وأحمد عادل وميدو طه ويوسف شحاتة ومهاب ياسر وعمرو زهران ويوسف شوشة وعمر الشيخ وخالد عبدالناصر وأنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر طارق.

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كرة السلة المنتخب الوطني لكرة السلة محمد الكرداني منتخب أفريقيا الوسطى كاس الأمم الإفريقية

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